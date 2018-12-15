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Bağbaşı Yaylası’nda kar keyfi 

Denizli'de başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Bağbaşı Yaylası’nda kar kalınlığı 11 santimetreye ulaştı. Mevsimin ilk karının keyfini çıkarmak için, doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Pamukkale’deki Bağbaşı Yaylası’na akın eden Denizlililer, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Denizlililer, 1500 rakımlı yaylada sevdikleriyle birlikte karın tadını çıkardı. Bungalov ev, Yörük çadırı, restoran, piknik alanı gibi tesislerde vakit geçiren Denizlililer şehrin stresinden uzak farklı bir gün geçirdi. Çocuklarıyla kardan adam yapan Denizlililer, eşsiz manzarada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.   

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