Bağışta örnek ilçe Burhaniye
Burhaniye’de, Balıkesir Kızılay Kan Merkezi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyaları yoğun ilgi gördü.
Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlanan otobüsün önünde kuyruk oluşturan Burhaniyeliler 70 ünite kan vererek diğer ilçelere de örnek oldu. Her kampanyada 60-70 ünite kan bağışı olduğunu belirten Kızılay Kan Merkezi Hekimi Dr. Ahsen Elif Güneş, Burhaniyelilere teşekkür etti. Bir program dahilinde ilçeleri gezdiklerini anlatan Güneş, “Kan bağışını artırmak için sürekli ilçelerimizi geziyoruz. Kampanyalarımız her ilçede ilgi görmektedir. Ancak, Burhaniyeliler’in ilgisi çok daha fazla” dedi.
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