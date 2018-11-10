Bakırçay’dan on binlerce metreküp atık çıkarıldı 

Çiftçinin korkulu rüyası olan su baskınlarına son vermek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’nce Bakırçay Nehri’nin Soma Mevkii’nde başlatılan atık temizleme çalışmaları son hızla devam ediyor. Geçen yıl Ekim ayında başlayan çalışmaların ilk etabında Savaştepe Köprüsü ile Soma Arıtma Tesisi arasında kalan yaklaşık bin 600 metrelik kısım temizlendi. Bu bölümde nehir yatağından yaklaşık 320 bin metreküp rusubat çıkarıldı. Çalışmaların ikinci kısmı ise Soma Arıtma Tesisi ile Çerkez Hamidiye Köprüsü arasındaki 7 kilometrelik alanda sürüyor. Çalışmalarda 14 bin 250 metrelik nehir yatağının 11 bin 200 metrelik kısımda ıslah çalışmaları tamamlandı. Bu bölümden ise 540 bin metreküp rusubat çıktı.

Nehir yatağından çıkartılan rusubat miktarı DSİ Genel Müdürlüğü’nün Soma’da inşaatına devam ettiği Yağcılı Barajı’nı dolduracak rakama yani 860 bin metreküpe ulaştı. Temel’den yüksekliği 38 metre olacak Soma Yağcılı Barajı bin 760 dekar araziye can suyu verecek ve 860 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

DSİ HALKI UYARDI

Nehir yataklarının dolmasının sadece doğal yollarla değil insan eliyle de yapıldığına dikkati çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker vatandaşı uyardı. “Su nasılsa alır götürür” mantığının doğru olmadığını belirten Eker, “Vatandaşımızın bilinçsizce attığı binlerce metreküp evsel ve sanayi atığını Bakırçay’dan çıkardık. Bölgedeki taşkın riskini azalttık. Ancak nehir yataklarına evsel ve sanayi atıkları bırakılırsa yine Bakırçay dolar ve tıkanır. Vatandaşımızı uyarıyorum kendi toprakları gibi nehir ve dere yataklarına sahip çıksınlar” diye konuştu.