Balıkesir’in 21’inci ilçesi Almanya 

Kafaoğlu’na Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman da eşlik etti. Gurbetçilerle hasret gideren Başkan Kafaoğlu´ya ilgi büyüktü. Başkan Kafaoğlu, “Balıkesirli hemşehri ruhunu yaşatmak ve diri tutmak için dernek kurdunuz ve bir araya geliyorsunuz. Arkadaşların verdiği rakama göre, Almanya’da 48 bin Balıkesirli yaşıyor, 20 ilçemiz var, 21’inci ilçemiz de sizlersiniz. Sizlere hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Buralarda kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Bunun için tüm dernek görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.

KAFAOĞLU TÜRKÜ SÖYLEDİ

Programa katılan Prof. Dr. Ali Duymaz da Balikesir’in kurtuluşu ve milli mücadele yıllarına dair bir sunum yaptı. TRT Türk Hal Müziği sanatçısı Ali Çakar ise hemşehrilerine konser verdi. Ali Çakar´ın, ‘İki Keklik’ türküsüne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da eşlik etti. Karesi Zeybek Ekibi’nin minik ve büyük grupları da birer gösterisi sundu. Başkan Kafaoğlu daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği Karlshure Merkez Camii’nde düzenlenen aşure dağıtımına katıldı.