Balkanlar’dan sıcak hava getirdiler 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, renkli görüntülerle başlayıp yine renkli görüntülerle sona erdi. Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Gazi Mustafa Kemal’in isteğiyle ilk kez 1935 yılında düzenlenen festival, bu yıl da dostluk ve kardeşlik adına güzel örneklere sahne oldu.

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan gelen konuk dansçılar, üç gün boyunca Gaziemir Sarnıç ve Çiğli Cumhuriyet Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı’nda gösteriler sundu. Yöresel kostümleri ve danslarıyla İzmir sokaklarını renklendiren Balkanlı dansçılar İzmirliler’in ilgi odağıydı. Aniden soğuyan havaya rağmen, gösterilere ilgi büyüktü. Festival, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde mübadele öyküsünü anlatan ‘Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet’ adlı tiyatro oyunu ve katılımcı ülkelerin temsilcilerine şükran plaketinin verildiği gece ile sona erdi.