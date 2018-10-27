Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Başkan Arif Uğurlu’dan yeni evli çifte tebrik

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçe sakinlerini düğün, taziye, açılış, lokma hayrı ve Mevlit programlarında yalnız bırakmıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Halilbeyli Mahallesi’nde Mehmet Erdoğan ve Saliha Özyalçın çiftinin düğün yemeğine katılan Başkan Uğurlu, genç çiftin ailesini tebrik ederken vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman halkla iç içe bir tutum sergileyen Uğurlu, “Hafta içi ya da hafta sonu olması bizim için hiç fark etmiyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin har daim hemşerilerimizle bir ve beraberiz. Vatandaşlarımızın en mutlu ve en acılı anlarında yanlarında olmaya sevinçlerini ya da hüzünlerini paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Kavgada göğsünden vurulan genç hayatını kaybetti

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Tren raylarını tarım aletlerine dönüştürüyor

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Asırlık nine ve dedeler Cumhuriyet'i anlattı

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

Liderler Dörtlü Suriye Zirvesi için İstanbul'da

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA