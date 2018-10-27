Başkan Arif Uğurlu’dan yeni evli çifte tebrik

Halilbeyli Mahallesi’nde Mehmet Erdoğan ve Saliha Özyalçın çiftinin düğün yemeğine katılan Başkan Uğurlu, genç çiftin ailesini tebrik ederken vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman halkla iç içe bir tutum sergileyen Uğurlu, “Hafta içi ya da hafta sonu olması bizim için hiç fark etmiyor. Zaman ve mekan gözetmeksizin har daim hemşerilerimizle bir ve beraberiz. Vatandaşlarımızın en mutlu ve en acılı anlarında yanlarında olmaya sevinçlerini ya da hüzünlerini paylaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.