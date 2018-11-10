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Bir yıldır bitmeyen yol Bucalıları isyan ettirdi 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’da 11 aydır bitiremediği yol çalışması, başta esnaf olmak üzere ilçe sakinlerini çileden çıkardı. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Arslan, Büyükşehir’in beceriksizliği esnafı zarara uğratıyor’’ dedi.

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Buca'da yaklaşık ortalama bin kişiye istihdam sağlayan 300 işyerinin bulunduğu Forbes Sevgi Yolu eski günlerini arıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 350 metrelik yolda yaklaşık bir yıl önce başlattığı zemin yenileme çalışması, bir türlü bitirilemedi. Çalışma sebebiyle zor günler geçiren Forbes Caddesi esnafı ”18 günde tamamlanacağı söylendi. 350-400 metrelik bir yol 7 defa döşenip tekrar kazdı. 11 aydır bıktık usandık bazı arkadaşlarımız yanında çalıştırdıkları elamanları işten çıkarmak zorunda kaldı” diye konuştu. 

YAP-BOZ TAHTASI GİBİ 

Forbes Caddesi esnafıyla buluşan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Arslan da, yaklaşık bir yıldır ne İzmir Büyükşehir Belediyesi, ne de Buca Belediyesi’ne seslerini duyurabildiklerini söyledi. 

Arslan, “Bu tür yerler cadde ve meydanlar şehrin ruhunu ortaya koyar ve şehirler bu tür yerlerle bilinir, buralara yapılan yatırımlarla markalaşır. Dünyanın neresine giderseniz gidin 350 metrelik bir yola taş döşeme işinin bir yıl sürdüğünü hiç bir yere göremezsiniz. Forbes Caddesi’ndeki bu manzara iş bilmezliğin beceriksizliğin en belirgin halidir” dedi.  Esnaf ile tek tek görüştüğünü belirten Arslan, “Hepsi aynı dertten mustarip. Forbes Caddesi Buca’nın bir markasıdır. Şimdi ki hali ise içler acısı. En düşük dükkan kirasının bile 8 bin TL olduğu bir yer burası. Burada yapılan iş sadece taşları sökülüp yerine takılmasından ibaret. Ancak bir senedir hala bitirilemedi” diye konuştu. 

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