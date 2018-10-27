Bu kadro seçimde İzmir’i uçuracak

Özdere'de gerçekleştirilen AK Parti İl Başkanlığı, Yerel Seçimlere Hazırlık Kampı’na; il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının yürütme kurulu üyeleri de olmak üzere yaklaşık 250 kişi katıldı.

Kamp sırasında İl Başkanı Aydın Şengül; ilçe başkanları, belediye başkanları ve ilçe koordinatörleriyle tek tek bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı.

HAMZA DAĞ KATILDI

Kamp değerlendirme toplantısı ise, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Dağ, tüm teşkilata sonuna kadar güvendiğini belirterek, İzmir’de başarılı olunacağına olan inancını paylaştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, “Şu anda ilçelerle ilgili mevcut durumdan çok memnunum. 1 Ocak’a kadar adaylarımızı da netleştirerek, sahaya tam olarak hazır bir şekilde çıkmak istiyoruz. Parti olarak potansiyelimizi ortaya koyacağız” dedi. AK Parti olarak, diğer partilere göre her bakımdan çok önde olduklarını ifade eden Şengül sözlerini şöyle sürdürdü: Diğer partiler, kendi içinde birbirleriyle boğuşurken, biz tüm ilçelerimizde birlik ve beraberliğimizi çoktan sağladık. Çatışma ve gruplaşma, hiçbir teşkilatımızda yok. İzmir’de çok iyi bir hava yakaladık. eter ki inanın, bu kadro İzmir’i uçurur. İzmir’de vatandaşlar, CHP’li belediyelerden yılmış durumda.