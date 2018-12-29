Bu sanat bizimle mezara gitmesin

Sandıklı’da yaşayan, Ege Bölgesi’nin son saraç ustalarından 72 yaşındaki Kazım Yarar, 60 yıldır sürdürdüğü mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor. İlçede bir dönemin gözde meslekleri arasında olan saraçlığın son temsilcilerinden olan Yarar, ilkokul yıllarında babasından öğrendiği sanatı 10 metrekarelik dükkanında gelişen teknolojiye rağmen yaşatmaya çalışıyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettirmeye uğraştığını belirten Yarar, “Türkiye’nin birçok ilinde bu işi yapanı bulamazsınız. Ege Bölgesi’nde biz nadir ustalardanız. Saraç ustası kolay yetişmiyor. İzmir, Denizli ve Aydın gibi illerde saraç ustası yok. Ben buradan Kars ve Van’a at koşumları fayton koşumları, eyer gibi ürünler gönderiyorum. Binek hayvanları için her türlü saraciye malzemesini yapıyorum. Bu mesleği yapan nesil artık tükendi bitti. Bizler bu mesleğin son nesilleriyiz. Bu sanata heves eden kimse yok. Bu yüzden yetişen çırak da yok” diye konuştu.

ÇIRAK BULAMIYORUZ

El işçiliğiyle ürettiği malzemeleri birçok şehre gönderdiğini aktaran Kazım Yarar, ülke genelinden sipariş aldığını, elinden geldiği kadar talepleri karşılamaya çalıştığını vurguladı. Yarar, “Çırak bulmak artık çok zor. Bizden sonra bir nesil daha saraçlık yapabilir fakat usta yetişmesi zor. Kısa sürede öğrenilecek bir sanat değil bu” ifadelerini kullandı.