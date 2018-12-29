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Buca Cezaevi aktivite merkezine dönüşecek

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bucalılar’a müjde verdi. Şengül, ‘Buca Cezaevi’nin kaldırılarak, yerine yeşil alan ve sosyal aktivite merkezi oluşturulacağını söyledi.

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AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne seslenerek Alsancak ile Buca arasında hizmet ayrımı olduğuna dikkati çekti. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Buca’yı ziyaret eden Şengül, ilçenin sorunlarının çözümü için uzun süredir çalıştıklarını dile getirdi. Hayata geçirecekleri projeler ile ilçeye farklı bir soluk getireceklerini belirten Şengül, “İzmir, Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri. Ama gelişmişlik ve şehircilik açısından inanılmaz sıkıntıları var. Bu problemlerin en çok yaşandığı ilçelerden biri de Buca. Artık buna ‘dur’ deme zamanı geldi. Buca, hak ettiği hizmeti bir türlü alamadı. Çünkü İzmir’de vatandaş arasında hizmet ayrımı yapılıyor” ifadelerini kullandı. 

MAHALLELERİ AYIRIYORLAR 

Aydın Şengül, “Alsancak ile Buca’yı, Karşıyaka’nın sahiliyle arka mahalleyi ayırıyorlar. Bunların kafasında ayrımcılık var. 31 Mart’ta artık bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. AK Parti olarak, sadece belli bölgelere değil, herkese hizmet edeceğiz. İlçemizdeki spor alanlarının, gençlik merkezlerinin sayısını artıracağız. İnsanlara dokunan projeler yapacağız. Buca’nın inanılmaz trafik sorunu var ama bunu da çözeceğiz” dedi. 

BUCALILARA MÜJDE 

Yıllardır şehrin merkezinde olan Buca Cezaevi’ni kaldırmanın zamanı geldiğini belirten AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül,‘’Buraya parklar, eğlence merkezleri yapacağız. Burada, geniş yeşil alanlar oluşturacağız. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek, gönlünce vakit geçirecek. Bu sayede ilçeye de farklı bir soluk getirmiş olacağız. Buca’da yeteri kadar sosyal alan yok. Bunun eksikliği çok net hissediliyor. Bu duruma kayıtsız kalmayacağız” diye konuştu. 

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