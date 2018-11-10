Burhaniye Devlet Hastanesi modern binasına kavuştu

İnşasına önceki yıl başlanan Burhaniye Devlet Hastanesi, tamamlanarak hizmete girdi. Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde bulunan modern hastane günlük 2 bin civarında hasta kabul edebilecek kapasiteyle sahip. Taşınma sırasında hastane çalışanları ile birlikte bizzat çalışan Başhekim Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz, modern bir hizmet binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Vurupalmaz, “Hastanemizde 46 iki kişilik, 16 tek kişilik, 6 mahkum yatağı ve ilk etapta 17 yoğun bakım, 4 yeni doğan yoğun bakım, 10 acil müdahale. 10 fizik tedavi, 16 diyaliz yatağı yer almaktadır. Ayrıca 4 ameliyat salonu, 25 poliklinik, 2 acil muayene odası yer bulunuyor” dedi. Burhaniye Devlet Hastanesi 24 uzman doktor 14 pratisyen hekim, 192 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 360 personelle hizmet verecek.