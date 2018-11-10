Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Burhaniye Devlet Hastanesi modern binasına kavuştu

Hükümetin sağlık alanında yaptığı yatırımlara yeni bir halka daha eklendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnşasına önceki yıl başlanan Burhaniye Devlet Hastanesi, tamamlanarak hizmete girdi. Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde bulunan modern hastane günlük 2 bin civarında hasta kabul edebilecek kapasiteyle sahip. Taşınma sırasında hastane çalışanları ile birlikte bizzat çalışan Başhekim Uzman Dr. Yalçın Vurupalmaz, modern bir hizmet binasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Vurupalmaz, “Hastanemizde 46 iki kişilik, 16 tek kişilik, 6 mahkum yatağı ve ilk etapta 17 yoğun bakım, 4 yeni doğan yoğun bakım, 10 acil müdahale. 10 fizik tedavi, 16 diyaliz yatağı yer almaktadır. Ayrıca 4 ameliyat salonu, 25 poliklinik, 2 acil muayene odası yer bulunuyor” dedi. Burhaniye Devlet Hastanesi 24 uzman doktor 14 pratisyen hekim, 192 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 360 personelle hizmet verecek.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı - Tarihte bugün 10 Kasım 1938

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün sporla ilgili sözleri

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Anıtkabir'de Atatürk'ü anma töreni

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA