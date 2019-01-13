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Burhaniye’de yelken ve dalış turizmine destek

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi’nde, dalış ve yelken turizmine katkı sağlayacak yapay resif projesi için düğmeye basıldı.

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Burhaniye Ticaret Odası’nın öncülüğünde Ege Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri bölümünden Prof. Dr. Altan Lök’ün başkanlığındaki ekip, Burhaniye ve Gömeç sahillerinde çalışma başlattı. Projenin tanıtımını yapan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, ilçede turizmi çeşitlendirmek ve sezonu uzatmak için yoğun bir çalışma içine girdiklerini söyledi. 

15 PROJE HAZIRLANDI 

Fuarlarda ürün tanıtımı yaptıklarını anlatan Aysel, “İlçedeki ticari hayatın geliştirilmesi için yaklaşık 15 proje çıkarttık. İlçemizde balık çeşidi ve sayısını artırmak için yapay resif projesi hazırladık. Bunun için Ege Üniversitesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü’nden Prof. Dr. Altan Lök’ün başkanlığındaki bir ekip, Burhaniye ve Gömeç sahillerinde araştırma yapıp bize rapor verecek. Bu proje için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek sağladık. Projenin yüzde 10´luk bölümünü de biz karşılayacağız. Akademisyenlerin hazırlayacakları rapora göre, belirlenen alanlara eski gemi ve uçaklar konumlandırmak istiyoruz. Böylelikle yörede balık çeşidi ve sayısı artacağı gibi, dalış turizmi de gelişecek. Ayrıca yelken turizmi için de çalışmalarımız var. Şu anda hazırlanan proje sayısı 15´i buldu. İlçemizi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunun için belediyemizin de desteği ile yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi. 

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