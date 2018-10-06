Büyükşehir’den etiket baskını 

Zabıta Daire Başkanı Mahmut Ayan ekiplere yönelik yaptığı konuşmada, “Tüketici Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik ile marketleri denetlemeye çıkacağız. Fahiş fiyatla satış yapan, etiketlerde uygunsuz etiket olan, fiyatı çok çabuk değişen malların ve stokçuluk yapanları tek tek denetleyeceğiz. Halkımıza ucuz mal satılmasını sağlayalım. Gördüğünüz eksiklikleri tutanaklarınızı tutarsınız gereğini yaparız” dedi. .Zabıtalar denetim sonucu fahiş fiyat bulunan mallara ait faturaların 3 gün içinde kendilerine ibraz edilmesini istedi.