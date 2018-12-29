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Caretta Caretta’lar için naylon poşet uyarısı

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Caretta Caretta’ların denize atılan naylon poşetleri yuttuğunu ve birçoğunun boğulduğunu söyledi.

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Kaska, “Temiz denizlerde yüzmemizi deniz kaplumbağalarının o bölgedeki denizanalarını yemelerine borçluyuz. Eğer bir bölgede fazla denizanası bulunmuyorsa bilin ki oradaki deniz kaplumbağaları denizanalarını temizlemiş demektir” dedi. Denizlerin atıklardan arındırılması gerektiğini belirten Kaska, “Merkezimize yaralı halde getirilen her 10 deniz kaplumbağasından bir ya da ikisinin vücudunda mutlaka plastiğe rastlıyoruz. Her 20 deniz kaplumbağasından biri bağırsağını misina kesmesi ya da plastik poşet tıkaması sonucu ölüyor. Denize atılan naylon poşetler Caretta Caretta’ların hayatını riske sokuyor ve bunların kesinlikle suya atılmaması gerekiyor. Herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum” diye konuştu. 

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