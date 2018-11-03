CHP zübük siyaseti yapıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Sayıştay raporunu dayanak gösteren CHP’nin ‘İzmir’in ödediği vergiye göre yeterli kamu yatırımı alamadığı’ iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şengül, “CHP, zübük siyaseti anlayışından vazgeçmiyor. Bunların millete hizmet etme derdi, İzmir halkına anlatacakları ve gösterecekleri projeleri yok. Dolayısıyla ellerinde kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan başka argümanları da yok” değerlendirmesinde bulundu.

% 21’İ HİZMETE GİTMİŞ

Şengül, Sayıştay’ın 2017 Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’nda belirtilen rakamların CHP tarafından çarpıtıldığını söyledi. Rapora göre, İzmir’den elde edilen gelirin 66 milyar 527 milyon TL, kente yapılan harcama tutarının ise 14 milyar 417 milyon lira olduğunu belirten Şengül, “İstanbul, verdiğinin yüzde 12,6’sını, Kocaeli ise yüzde 8,5’ini almış. İzmir’de bu oran yüzde 21,6. Hatta Kocaeli, İzmir’den daha fazla gelire sahipken, tutar olarak daha az destek almış” ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNU YANILTIYORLAR

Şengül, CHP’nin kamuoyuna, ‘İzmir çok vergi ödüyor ama az yatırım alıyor’ demeye çalıştığına dikkati çekerek, “CHP, kent yönetimindeki başarısızlığını ve iş bilmezliğini, AK Parti hükümetini karalamakla kapatmaya çalışıyor. Her seçim döneminde olduğu gibi, hiçbir dayanağı olmayan söylemler üzerinden siyaset yapıyor. Bu yolla kendi günahlarını kapatabileceklerini sanıyorlar” diye konuştu. İzmir’e bugüne kadar görülmemiş fiziki yatırımlar yapıldığını, Konak Tüneli’nin trafiği rahatlattığını, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arasının 15 dakikaya indiğini hatırlatan Şengül, “Ama biz daima önümüze bakıyoruz. İzmir için yeni projelerimiz de bitme aşamasında. İzmir-Antalya, İzmir-Ankara, İzmir-İstanbul otoyollarının hizmete girmesiyle ulaşım çok rahatlayacak. Yine İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren için de çalışmalar devam ediyor. İzmir’in güzel insanları hizmetin en iyisini hak ediyor” dedi.