CHP’li belediyelerde usulsüzlük diz boyu

CHP’li belediyelerin yaptığı usulsüzlükler, Sayıştay’ın denetiminde birer birer ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterinde kayıtlı olan ünlü ressamlara ait tabloların usülsüz şekilde ortadan kaybolmasının Sayıştay Raporu’yla tespit edilmesinin ardından, şimdi de yine CHP’li Bodrum Belediyesi’nin kendi iştiraki olan batık Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. üzerinden ilgili kanuna aykırı olarak ihalesiz alımlar yaptığı ortaya çıktı.

SAYIŞTAY TESPİT ETTİ

Sayıştay Raporu’nda Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’nin sermayesinin 32 milyon 658 bin 250 TL; geçmiş yıl zararlarının ise 53 milyon 680 bin 773 TL olduğu görüldü. Raporda, şirketin varlıklarının alacaklılara yapılması gereken ödemeleri karşılamaya yetmediği, ancak buna rağmen yönetim kurulunun durumu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne bildirilerek iflasını istenmediği vurgulandı. Ayrıca, şirketin iflasının ertelenmesine gerekçe oluşturabilecek herhangi bir bilgi/ belge sunulmadığı gibi, yönetim kurulunun kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği de tespit edildi.

İHALESİZ ALIMLAR YAPILMIŞ

Bodrum Belediyesi’nin özellikle çeşitli yemek hizmeti, uçak bileti, konaklama, bakım onarım vb. bazı mal/hizmet alımlarını mevzuata aykırı şekilde Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. üzerinden ihalesiz şekilde yaptığı ve bunu rutin bir hale getirildiği da belirlendi. Bir kamu şirketi durumunda olan Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’nin gerek geçmiş, gerekse 2017 yılında Bodrum Belediyesi’ne ait harcamaları kendi bütçesinden karşılamasının profesyonel yönetim anlayışı ile Türk Ticaret Kanunu’nun ‘Basiretli bir tüccar gibi hareket edilmesi hükümlerine’ uygun olmadığının altı çizildi.

BORÇ BATAĞINDA YÜZÜYOR

Şirketin genel mali durumuna bakıldığında, yıllar itibariyle elde ettiği gelirin giderlerini karşılamaktan son derece uzak olduğu ve vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının da ödenmediği görüldü.

KANUNSUZLUĞU KABUL ETTİ

Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, Sayıştay Raporu’na itiraf niteliğindeki bir açıklama ile cevap verdi. Sayıştay’a verilen cevapta, ‘’Raporda tespit edilen hatalı uygulamalara son verilmiş olup, bu hususta mevzuatta yer verilen şekilde hareket edilmektedir” ifadelerini kullanarak, yapılan kanunsuzluk kabul edildi.