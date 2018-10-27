CHP’nin çivi çakmadığı Torbalı’ya dev yatırım

Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış törende konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 2014’ten beri; eğitim, sağlık, ulaşım ve belediyecilikte merkezi hükümetle el ele vererek Torbalı’yı iki kat büyüttüklerini vurguladı.

ESKİDEN 4 OKUL VARDI

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e teşekkür ederek başladığı konuşmasında, son 4.5 yılda Torbalı’ya çok ciddi hizmetler yapıldığını vurguladı. Bu hizmetlerin yatırım tutarının 500 milyon lira olduğunu belirten Kaya, “Torbalı’ya Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmetten daha fazlasını son 4.5 yılda gerçekleştirdik. İşte AK Partili belediyemizin yaptıkları ortada. 2009-2014 yılları arasında CHP, Ayrancılar’a bir çivi bile çakmadı. Ne büyükşehir, ne de o zamanın Torbalı Belediyesi bu bölge için kılını kıpırdatmadı. Ayrancılar’da 2014’ün sonuna kadar sadece dört tane okul vardı. Şu an yeni inşaatı bitenlerle birlikte Ayrancılar’da 13 okul olacak. İki okul da ihaleye çıkıyor; toplam 15 okula ulaşacağız. Dönemin CHP’li Torbalı Belediye Başkanı bu bölgeye okul yapılmasını engellemek adına her şeyi yaptı. Kendi ilçelerindeki çocukların eğitimini engellediler. Bizler siyaseti eser siyaseti olarak görüyoruz ve bu uğurda belediye başkanımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Ayrancılar, Yazıbaşı ve Kuşçuburun bölgesine yaptığımız yatırımın tutarı 150 milyona ulaştı. Elbette bunlar Ayrancılar’a az” şeklinde ifade etti.