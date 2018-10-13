Çocuk gözüyle tarımı anlattılar   

Yarışmaya 51 öğrenci resim, 14 öğrenci kompozisyon, 41 öğrenci ise şiir kategorilerindeki eserleriyle katıldı. Yarışmanın sonucunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri öğretmenlerinin eşliğinde verildi. Resim yarışmasında: Ören V.A.C.S. Ortaokulu’ndan Furkan Kuzucu birinci, Selma Karakuş ikinci, Kıncılar Akbük İlkokulu’ndan Mikail Çil üçüncü oldu. Kompozisyon yarışmasında Seydikemer Atatürk Ortaokulu’ndan Kübra Sena Doğan birinci, Ören V.A.C.S. Ortaokulu’ndan Müberra Paksoy ikinci, Karadere Ortaokulu’ndan Sevilay Demirci üçüncülüğü elde etti. Şiir yarışmasında ise birinciliği Eşen Ortaokulu’ndan Sıla Canözü, ikinciliği Seydikemer Atatürk Ortaokulu’ndan Şeyma Elif Mutaf ve üçüncülüğü ise Güneşli Ortaokulu’ndan Kader Büyükkuşkonmaz kazandı.