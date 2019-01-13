Çocuk mehteran takımı gönülleri fethediyor

Ardından bunu ritim takımına dönüştüren öğrenciler, geçen yıl çıtayı daha da yükselterek mehteran takımı oluşturdu. Hepsoylu’dan hafta sonları ikişer saatlik eğitim alan minikler, Ey Şanlı Ordu, Hücum, Sancak, Çanakkale, Diriliş ve Ceddin Deden marşlarını çalmayı öğrendi. Kösçü, zilci, nakkareci, çevgenci, çorbacıbaşı ve sancak tutan öğrencilerden oluşan 21 kişilik mehteran takımının kıyafetleri ve müzik aletleri için destek alındı. Repertuvarlarındaki 6 marş ile 25 dakika konser veren takım, Manisa Valiliği’nin bazı programlarında ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Akhisar Stadı’ndaki mitingi için karşılama töreninde hünerlerini ortaya koydu.