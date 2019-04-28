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Çocuklar için tasarladığı mekan ödül getirdi

İç Mimarlık Bölümü’nden geçen yıl mezun olan Büşra Aydın, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen proje yarışmasında ödül aldı.

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Teknolojiden uzak, çocukları hayal dünyaları ve yetenekleriyle baş başa bırakan mekan tasarımı, beş farklı kategorisi olan yarışmanın ‘dördüncü yıl’ kategorisinde üçüncü oldu.Çocuklar için aktivite merkezini Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nde yer alacak şekilde tasarladığını belirten Yaşar Üniversitesi mezunu Büşra Aydın, iki kattan oluşan projenin amacını anlattı.  Günümüz çocuklarının kendi hayal dünyalarını zenginleştirecek bunu yaparken de hem eğlenip hem de çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları olduğunu düşünen Aydın, “Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi; Alsancak, Kemeraltı, Konak ve Çankaya ile bir bakıma bağlantı noktası özelliğini taşıyor; ancak pek çok iş merkezinin bulunduğu bu bölgede çocuklar için düşünülmüş bir mekan bulunmuyor. Bu nedenle çocukların ilgisini çekebilecek 4-12 yaş grubu için bir aktivite merkezi tasarlamak istedim. Çocukların da fikirlerini alarak rahat bir atmosfer yaratmaya çalıştım. Mekan, iki kattan oluşuyor ve alt katı tamamen bir oyun alanına dönüştürdüm. Hiçbir teknolojik oyuncak ve gereci mekana sokmayarak çocukların kendi oyunlarını kendilerinin yaratmalarına, istedikleri gibi koşup oynamalarına olanak vermek istedim. Üst katı ise kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir alan olarak tasarladım. Buraya bir kütüphane, minderler ve hikaye anlatıcısı köşesi yerleştirdim” dedi.   

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