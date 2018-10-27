Dalaman Cezaevinde ‘Son Kuşlar’ sahnelendi   

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamındaki tiyatro gösterisinde tutuklu ve hükümlüler duygu dolu anlar yaşadı. Turgay Tanülkü başrolünü oynadığı oyunun aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendi. Tutuklu ve hükümlüler, oyun sahnelendikten sonra uzun süre ekibi alkışladı. Sergilenen oyunun ardından tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü ve oyunda emeği geçen diğer oyunculara plaket verildi.