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Dalaman Cezaevinde ‘Son Kuşlar’ sahnelendi   

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Sait Faik Abasıyanık’ın “Son Kuşlar” adlı eserinden Firdevs Aylin Tez tarafından uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamındaki tiyatro gösterisinde tutuklu ve hükümlüler duygu dolu anlar yaşadı. Turgay Tanülkü başrolünü oynadığı oyunun aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendi. Tutuklu ve hükümlüler, oyun sahnelendikten sonra uzun süre ekibi alkışladı.  Sergilenen oyunun ardından tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü ve oyunda emeği geçen diğer oyunculara plaket verildi. 

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