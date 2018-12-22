Deniz kaplumbağaları için ‘Ay Işığı’

İki aşamalı projenin ilk aşamasında, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, öğrencilere seminer verdi. Kaska, DEKAMER’in yaptığı çalışmalar, faaliyet alanları, deniz kaplumbağalarının ekosistemdeki önemi ve hayat döngüsü gibi konularda öğrencilere bilgi aktardı. Denizcilik Alanı öğretmeni Emre Karakaş ise, projeyle öğrencilerin yaz dönemi stajlarında deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarına daha dikkatli ve bilinçli bir gözle bakmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin staj yaptıkları teknelerde tura çıkan yerli ve yabancı turistlere deniz kaplumbağalarıyla ilgili rehberlik yapabileceklerini belirten Karakaş, “Projenin ikinci aşamasıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimiz Köyceğiz Gölü’nden kanolarla 2 bin 500 metre kürek çekerek İztuzu Sahili’ndeki DEKAMER’e ulaşacak. Bu proje ile bölgemizde yaşayan deniz kaplumbağaları hakkında farkındalık oluşturmak istiyoruz” dedi.