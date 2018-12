Denizli Kayak Merkezi sezona ‘merhaba’ dedi

Amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veren 2 bin 420 metre rakıma sahip merkezin alt istasyonunda kar kalınlığı 15, üst istasyonunda ise 58 santimetreye kadar ulaştı. Büyükşehir Belediyesi merkeze rahat ulaşım için yol çalışması yaptı. Tesis görevlileri de, telesiyej, teleski ve yürüyen bantların bakımlarını yaparak kullanıma hazır hale getirdi. En uzunu bin 700 metre olan 9 kayak pistine sahip tesis, kayak sezonunda günübirlik olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Karın durumunu inceleyen Denizli Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Hüseyin Kusanç, “Pistlerimiz güzel, kar kristal ve harika. Son testleri yapıyoruz. Şu an pistlerimiz hazır durumda. Kar keyfini yaşamak isteyen herkes gelip burada kayak yapabilir” dedi. Tesislerdeki pistlerin kış sporlarına yeni başlayanlar için de uygun olduğunu belirten Kayak Antrenörü Ferdal İşgül de, “Bu yıl kayak odası ve sosyal tesisler tamamlandı. Kar yağışı bizi memnun etti. Şu an her şey çok güzel. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Yağışlarla birlikte kar yüksekliği artıyor. Pistlerimiz yeni başlayanlar ve profesyoneller için gayet uygun” diye konuştu.