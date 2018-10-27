Denizli’de geleceğin sanatçıları yetişiyor

Sanata desteğini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2018-2019 yeni dönem eğitimlerine başladı. Yeni sezona bin 150 öğrenci kabul eden Belediye Konservatuarı’nda keman, bağlama, kaval, ney, ud, kanun, bateri, piyano, klarnet, gitar, ritm ve kabak kemane gibi birçok enstrüman eğitimi veriliyor. Bununla birlikte konservatuarda; 2 Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu, Gençlik Korosu ve Tasavvuf Müziği Korosu bulunuyor. Konservatuar öğretmenleri tarafından verilen ve haftanın 5 günü süren eğitimlere 7’den 70’e yüzlerce vatandaş katılıyor.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, klasik belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetleriyle de örnek olduğunu vurguladı. Kültür ve sanatın bir toplumun olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çeken Zolan, konservatuarın genç yeteneklerin keşfedilip geleceğin sanatçılarının açığa çıkmasında büyük rol oynayacağına inancının tam olduğunu belirtti. Restore edip konservatuara dönüştürdükleri tarihi Külahçıoğlu Un Değirmeni’nde geleceğin sanatçılarının yetişeceğini kaydeden Zolan, konservatuarın yeni dönemde ücretsiz kursların yanında birçok etkinlik ve programla Denizlililerin hizmetinde olacağını ifade etti.