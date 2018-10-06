Denizli’de ihracat Eylül ayında yüzde 8,8 arttı  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat rakamlarını açıklandı. Açıklamayı değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kentin ülke ihracatına büyük katkı sağladığını belirterek, “Ağustos ayında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisi sonucunda oluşan ihracat azalışımızın ardından, Eylül’le birlikte, ihracatımızın güçlü artışına devam ettiğine şahit olduk” dedi. Üyeleri tarafından DENİB üzerinden yapılan ihracatın, Eylül ayında yüzde 8,8 artarak 216 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Memişoğlu, “Yılın ilk dokuz ayında ise, DENİB ihracatı yüzde 5,7 oranında yükselişle 1,9 milyar dolara ulaştı. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatının Eylül ayında yüzde 18 oranında arttığını ve 287 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Ocak-Eylül döneminde, Denizli ihracatı yüzde 14,3 artış ile 2,5 milyar doları aştı. İhracatta rekorlar yılında ilimiz ihracatının ülkemiz ihracatına sağladığı güçlü katkı hepimiz için ekstra motivasyon kaynağı. Sene sonunda ulaşılacağını öngördüğümüz ihracat rakamının sadece ülkemiz için değil Denizli ve DENİB için de bugüne kadar ulaşılmış en yüksek değer olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.