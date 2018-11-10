Denizli’de tiyatro bir tık uzakta
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nu yeni kurduğu internet sitesi sayesinde sanatseverler, sahnelenecek oyunlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceği gibi, rezervasyon da yapabilecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kentin kültür ve sanat hayatına zenginlik katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, oyunlarını ve programlarını takip etmek isteyen sanatseverler için http://tiyatro.denizli.bel.tr adresinden online hizmet vermeye başladı.
Şehir Tiyatrosu aylık programına internetten erişebilen sanatseverler sitede ayrıca oyunlar ve oyuncu profilleri hakkında da bilgi sahibi olabiliyor. Öte yandan sanatseverler diledikleri oyunu seçerek rezervasyon işlemlerini de aynı site üzerinden yaparak e-bilete sahip olabilecek.
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