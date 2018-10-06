Denizli’nin gururu omuzlarda taşındı

Özen, hem Türkiye’nin hem de Denizli’nin gururu oldu. Özen, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı okutma duygusunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Şampiyonada Türk halkının dualarını hissettiğini dile getiren Özen, sporcu, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da, milli sporcuyu yürekten tebrik ettiğini söyledi.