Denizli’nin gururu omuzlarda taşındı
Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 86 kilogramda altın madalya kazanan 20 yaşındaki Milli Sporcu Arif Özen, memleketi Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde coşkuyla karşılandı.
Özen, hem Türkiye’nin hem de Denizli’nin gururu oldu. Özen, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı okutma duygusunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Şampiyonada Türk halkının dualarını hissettiğini dile getiren Özen, sporcu, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da, milli sporcuyu yürekten tebrik ettiğini söyledi.
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