Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EGE

  1. Haberler
  2. Ege

Denizli’nin gururu omuzlarda taşındı

Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 86 kilogramda altın madalya kazanan 20 yaşındaki Milli Sporcu Arif Özen, memleketi Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde coşkuyla karşılandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özen, hem Türkiye’nin hem de Denizli’nin gururu oldu. Özen, kürsüye çıkıp İstiklal Marşı’nı okutma duygusunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Şampiyonada Türk halkının dualarını hissettiğini dile getiren Özen, sporcu, kendisini karşılayan ve destek olan herkese teşekkür etti. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da, milli sporcuyu yürekten tebrik ettiğini söyledi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Doktora silahlı saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

İkiz kadar birbirine benzeyen ünlü isimler

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Vahşi hayvanlar Türkiye'ye böyle getirildi

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA