Dersimiz ‘okçuluk’  

Bu çerçevede, Okçular Vakfı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği yapıldı. Protokolü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi imzaladı. Törene katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Okçuluğa destek olma noktasında sizleri bir seferberliğe davet ediyorum. İnanıyoruz ki ülkemizde de geleneksel sporlar daha fazla gencimiz tarafından iştigal sahası olarak belirlendiği zaman, bu kendi kültürümüzün korunmasına çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Okullarımızda lütfen okçuluğa sahip çıkın” dedi.

SPORCU SAYISI ARTIYOR

Erdoğan, hedeflerinin okçuluğun gelişmesini, güçlenmesini ve olimpiyatlarda madalyalarla taçlanmasını sağlamak olduğunu belirterek, “Türkiye’de faal lisanlı okçu sayısı 5-6 kat artış gösterdi. Ata sporu dendiğinde okçulukta da en az güreşteki kadar madalyanın kazanılması gerektiğin düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da “Tarihi bilmeyenin geleceği yoktur. Bu sporu yapmış olmakla birlikte binlerce yıllık tarihi sorumlulukla hareket etmiş olacağız. Gençlerimiz bir yandan eğitim alacak hem de milli değerlerle kuşanmış olacaklar” dedi.

EĞİTİM MERKEZİ OLUŞTURULACAK

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de “Evlatlarımızı geleceğe hazırlarken, çıkış noktamız yalnızca akademik eğitimde başarı değildir. Onların, sosyal, sportif ve sanatsal anlamda çok yönlü gelişimleri bizim için esastır. Gençlerimiz, yay ile sabrı, ok ile hedefe kilitlenmeyi öğrenecek. Bu yıl ilk etapta 30 ilçemizde 60 okulumuzda Okçuluk Eğitim Merkezi oluşturmayı planlıyoruz. İlimizde 120 antrenörümüzle binlerce okçu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okçuluk eğitimi alan öğrencilerimiz müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan ilçeler arası ve il düzeyinde müsabakalarda yarışacaklar” diye konuştu.