Edremit marka şehir olma yolunda ilerliyor   

Sırmalı ilk olarak yapımı devam eden kültür merkezi ve spor salonu inşaatında incelemelerde bulunuldu. Kaymakam Sırmalı, daha sonra 1 Mart 2019’da teslim edilmesi planlanan 32 derslikli, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu, Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan 300 kişi kapasiteli öğrenci yurdu ve 24 derslikli Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu inşaatlarını gezerek bilgi aldı. Yapılan yatırımların ilçenin eğitim, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir ihtiyacını gidereceğini belirten Sırmalı “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha donanımlı olmaları için onları geleceğe hazırlayacak olan eğitim ortamlarını çok yakında Edremit’imize kazandıracağız. İlçemize değer katacak spor, sağlık, eğitim ve diğer tüm alanlarda ciddi yatırımlar yapıyoruz.