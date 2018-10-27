Ege başarısıyla 192 üniversiteyi geçti

Türkiye’deki üniversiteler akademik başarılarıyla, dünyada ismini duyurmaya devam ediyor.

Dünya Üniversiteleri Sıralama Merkezi’nin açıkladığı ‘En iyi 1000 üniversite’ listesine göre Ege Üniversitesi (EÜ) Türkiye’nin en başarılı 4’üncü üniversitesi oldu. Dünya sıralamasında ise 192 basamak yükselen EÜ 616’ncı olarak ismini duyurdu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yerlerini daha yukarıya taşımak için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.Ege Üniversitesi’nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Prof. Necdet Budak “2019 yılında ‘Araştırma Üniversitesi’ olmak gibi bir hedefimiz var. Uluslararası pek çok istatistik kurumunun dünya üniversiteleri sıralamalarında Ege Üniversitesi olarak yer alıyoruz. Tabi ki bu sıralamalar yeterli değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda üniversitemizi dünya sıralamalarında daha yukarıya taşımak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma adına huzurlu, güvenli ve nezih bir ortam oluşturduk. Bilim üreten, araştırma geliştirme yapan model bir Ege Üniversitesi iklimi oluşturduk. Bu iklim bizleri başarıya taşıyor. Hedefimiz üniversitemizi dünyanın ilk 500 yüz üniversitesi arasına taşımak. Üniversitemizin bu potansiyelinin olduğunu biliyorum” diye konuştu.