Ege ihracatında sonbahar bereketi 

Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) Ekim ayında kayda aldığı 1 milyar 224 milyon dolarlık ihracat rakamı 79 yıllık tarihinde aylık bazda ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. EİB’nin bundan önceki rekoru, 2018 yılı Mart ayındaki 1 milyar 203 milyon 58 bin dolarlık ihracat performansı olmuştu. Ocak-Ekim döneminde yüzde 16’lık ihracat artış hızıyla 11 milyar 98 milyon dolarlık ihracat yapan Ege İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık dönemde ise yüzde 17’lik yükselişle 13 milyar 352 milyon dolarlık ihracata demir attı.

EDDMİB İLK SIRADA

EİB üyeleri Ekim ayında 634 milyon dolarlık sanayi, 514 milyon dolarlık da tarım ürünleri ihraç etti. Egeli madenciler, Ekim ayında Türkiye’ye 75 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği sıralamasında, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 133 milyon 457 bin dolarlık ihracatla Ekim ayında zirvede yer aldı. EDDMİB yüzde 45’lik ihracat artış hızıyla da ihracatını en fazla artıran birlik oldu ve çifte başarıya imza attı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Ekim ayında yüzde 32’lik ihracat artış hızı ve 121 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirvenin ortağı oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin yıllık ihracatı ise 985 milyon dolara ulaştı. İhracatın lokomotif sektörlerinden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 117 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasında yer aldı. İhracat sezonunun yoğun dönemini geçiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı.

YÜZDE 79’LUK ARTIŞ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 86 milyon 380 bin dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaparken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 79’luk artışla 16 milyon dolardan 28,7 milyon dolara yükseldi. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise, 57,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal ihracatını kayda alan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 82 milyon 143 bin dolar ihracatı hanesine yazdırdı. Ekim ayında, Ege Maden İhracatçıları Birliği 75 milyon 86 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 9’luk ihracat artışıyla 53 milyon 720 bin dolara yükseldi. İhracatta başarılı bir dönem geçiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ekim ayında da yüzde 35 ihracat artışı sağladı ve 32 milyon 833 bin dolar ihracatı Türkiye’ye kazandırdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Ekim ayını, 22 milyon 145 bin dolarlık ihracatla kapattı. Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise yüzde 8’lik artış ve 18,5 milyon dolarlık ihracatla 2017-18 sezonunu geride bıraktı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise, yüzde 7’lik yükselişiyle 12 milyon 188 bin dolarlık ihracata imza attı.

180 ÜLKEYE İHRACAT YAPILDI