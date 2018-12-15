Ege’den dünyaya lezzet köprüsü

Feast Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Işıksoy, İzmir-Torbalı’da yaklaşık 1 milyon metrekare arazi üzerinde, 100 bin metrekare kapalı alana kurulu tesislerde, 100 bin tonu aşan kapasiteyle üretim yaptıklarını söyledi. Yalnız Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en büyük ve en modern entegre dondurulmuş gıda tesislerinden birine sahip olduklarını dile getiren Işıksoy, “Gücünü Ege’nin bereketli topraklarından alan Özgörkey Gıda olarak, bugün tesisimizde patates, sebze, unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve pasta alanında üretim yapıyoruz. Özgörkey Gıda, ISO 9001, ISO 22000 ve BRC belgelerini de elde etti. Ürünlerimizi, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda 6 kıtada, 25 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz” diye konuştu. Feast olarak, hem organik hem de konvansiyonel tarım ürünleri ürettiklerini belirten Işıksoy, her ürünün çeşitli analizler ve kalite kontrollerinin de yaptıklarını söyledi.

ÜRÜNLER HER ZAMAN TAZE

Ürün hazırlanma süreçleri hakkında da bilgi veren Tuğçe Işıksoy, “Tarladan hasat edilen ürünlerimiz fabrikaya getirilir, uygun koşullar altında yıkanma, ayıklanma, kesilme ve paketlenme aşamalarından geçer. Her ürün grubumuz için farklı hatlarımız bulunmaktadır. Tüm üretim sürecimizde, kalite ekibimizin belirlediği kriterler çerçevesinde, ürünlerimiz için gerekli kontroller yine kendi ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Misyonumuz, Ege’nin bereketli topraklarında, yetiştirdiğimiz ürünleri ilk günkü tazeliğinde tüm Türkiye’deki sofralara ulaştırmak oldu’’ dedi.