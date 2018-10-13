Ege’den ‘topyekün’ destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ ile birlikte başlatılan büyük indirim seferberliğine her kesimden destek yağıyor. İzmir iş dünyası temsilcileri, programın başarıya ulaşması için kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini söyledi.

İŞ DÜNYASI NE DEDİ?

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü: Bizler, iş insanları olarak varlığımızı memleketimize borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vaktidir.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Enflasyon fiyatlarında frene basılması son derece önemli. Hem üretici hem tüketici fiyatlarındaki önlemlerin alınması ile dengeleme süreci içerisine girilecektir.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Ekonomi yönetiminin piyasa aktörleriyle birlikte başlattığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında maliyet azaltıcı adımlar atması son derece olumlu. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu: Programın başarısı için toplumu oluşturan her kesimin sorumluluk alması gerekli. Esnaf sanatkar teşkilatları bundan sonra da üzerine düşen fedakarlığı ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: Sayın Bakan Albayrak tarafından açıklanan önlemlerin enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda ekonominin beklediği güçlü etkiyi yaratacağına inanıyorum.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam: Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara çekmeden ne döviz kurlarını, ne cari açığı ne de fiyat istikrarını sağlayabiliriz. Bu anlamda hükümetin enflasyonla mücadele kararlılığını destekliyor, bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu da belirtiyoruz.

Ege İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros: Topyekûn bir eylem planında ekonomi dünyası ile mutabık kalmış bir hükümet anlayışına ihtiyacımız var. Çıkışın yolu ancak birleşerek, bütünleşerek ve hep birlikte aynı hedefe doğru yürümekten geçiyor.

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: Enflasyonla, cari açıkla, yüksek döviz kurlarıyla mücadeleyi esas alan tüm çalışmalara destek verdik, veriyoruz, vereceğiz. Türkiye’nin enflasyonu düşürmenin yolu her zaman söylediğimiz gibi yapısal reformlar, katma değerli üretim ve yatırımlar ile ihracattan geçiyor.

Ege Karadenizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Temel Yıldırım: Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Güzel ülkemizin ve aziz milletimizin bu zor günleri daha az sıkıntıyla atlatması için olması gereken milli seferberliğe ve fedakarlığa varız. Karadenizli sanayici ve iş insanları olarak, programın omurgasını oluşturan fiyat indirimine uyacak ve en az yüzde 10 indirim yapacağız.