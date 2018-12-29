Egeli ihracatçıların Kasım ayı bereketi

Egeli Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları, Kasım ayında Türkiye’ye 60 milyon 288 bin dolarlık döviz kazandırdı. İhraç edilen ürünlerden kornişon turşusu, kurutulmuş domates ve biber turşusu ilk sıralarda yer aldı. Mamul ihracatçıları 180 farklı ürün çeşidini ihraç etme başarısı gösterdi. Kasım ayında, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise yüzde 41’lik artışla 32 milyon 289 bin dolardan, 45 milyon 386 bin dolara yükseldi. Yaş meyve sebze ürünleri ihracatında öne çıkan ürünler ise 21 milyon 633 bin dolarla kestane, 5,6 milyon dolarla satsuma mandalina ve 4,9 milyon dolarla sofralık üzüm oldu. Bu ürünleri nar, limon, domates, portakal, hurma, greyfurt ve salatalık ihracatı takip etti.

HEDEF 1 MİLYAR 50 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Kasım ayında 105 milyon 700 bin dolarlık ihracat rekoru yanında, son bir yıllık dönemde yaptığı ihracatın 727 milyon dolardan 830 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2019 yılı için 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını söyledi. Son bir yıllık dönemde yaş meyve sebze ihracatlarının yüzde 44’lük artışla 161 milyon dolardan 232 milyon dolara çıktığı belirten Uçak, “Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise yüzde 6’lık yükselişle 566 milyon dolardan, 598 milyon dolara çıktı. Türk halkının yüzünü güldüren ihracat rakamlarına katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

ALMANYA VE RUSYA İLK SIRADA

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri, 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde 112 ülkeye 550 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç etme başarısı gösterirken Almanya 104 milyon dolarlık ihracatla lider oldu. Amerika Birleşik Devletleri ise 95 milyon dolarlık Ege lezzetlerini tercih etti. İngiltere’ye de 61 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihraç edildi. Bu ülkeleri; Hollanda, İtalya, Kanada, Avustralya, Fransa, Belçika ve Çin izledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri ise 2018’de 81 ülkeye yaş meyve sebze ihracatı yaptı. Rusya 63,5 milyon dolarlık yaş meyve sebze tercihi ile zirvede yer aldı. Rusya’ya yaş meyve sebze ihracatı yüzde 230 artış gösterdi. 37 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Zirvenin üçüncü basamağı 32,5 milyon dolarlık ihracatla İtalya’nın oldu. Bu ülkeleri; Polonya, Ukrayna, Romanya, Beyaz Rusya, İngiltere, Lübnan ve İsveç takip etti.