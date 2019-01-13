EİB’nin ihracatı 13,3 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2018 yılında yüzde 13’lük bir artışla 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. EİB bünyesinde bulunan 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılında ihracatını artırma başarısı göstererek tarihi başarıya ortak oldu. Sadece Aralık ayındaki ihracat ise 1 milyar 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB’in 2018 yılında kayda aldığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 15’lik artışla 6.4 milyar dolardan 7.4 milyar dolara çıkarken, tarım ürünleri ihracatı yüzde 11’lik artışla 5 milyar dolar barajını aştı. Madencilik sektörü ise yüzde 6’lık ihracat artışıyla 919 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

HEDEF 15 MİLYAR $

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü olan 2019’a tarihi ihracat rakamıyla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl için 182 milyar dolarlık hedef konulduğunu belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak bizim de 2019 hedefimiz 15 milyar dolar. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ihracatla büyüyeceğiz” dedi. EİB 2018 yılında 209 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Almanya 1 milyar 482 milyon dolarlık tutarla geçen yıllarda olduğu gibi 2018’de de da ilk sırada yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 56 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıranın sahibi olurken, Egeli ihracatçıların 1 milyar dolar barajını geçtikleri ikinci ülke olmayı başardı. İngiltere ise 825 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu. Bu ülkeleri İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa, Irak, Belçika ve İsrail takip etti.