El yapımı yorgan sağlıklı ve sıcak  

15 yaşında çırak olarak başladığı meslekte 53 yılı geride bıraktığını belirten Asar, eskiden düğün yapacak ailelerin mutlaka bir ipek yorgan diktirdiğini, bugün de ilçenin yerli halkının bu alışkanlığı devam ettirdiğini söyledi. Ancak, fabrikasyon ürünler nedeniyle artık yorgancılık mesleğinin de bitme aşamasına geldiğini belirten Asar, ilçede bu işi yapan usta sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olduğunu dile getirdi. Asar, yetiştirecek çırak bulamadıklarından da yakındı.

ELYAF TERİ EMMİYOR

Sağlık ve kullanım açısından pamuk yorganın daha iyi olduğunu belirten Mehmet Asar, “Gençler elyafı tercih ediyor, yıkanabiliyor diye. Ama ben el dikişi pamuk ve yün yorganı tercih ederim. Elyaf yorgan teri emmez, ıslaklık olduğu gibi durur. Ama pamuk teri emer, hastalık olmaz” diye konuştu.