En iyi ‘CV’ler yarışacak 

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Organizasyon Komite Başkanı Ahmet Veli Olgundeniz, gelişen teknoloji ve artan iletişim olanaklarıyla beraber iş başvuru süreçlerinde de büyük bir değişimin yaşandığını ve artık insanların kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlanması gerektiğini söyledi. Olgundeniz, yarışmada bugüne kadar on binlerce lira değerinde hediye dağıtıldığını söyledi. Yarışmanın jüri üyeliği yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ise iş dünyasında inovasyonun önemli olduğunu bunun da ancak farklı düşünebilen personelle mümkün olacağını ve bu yarışmanın da buna hizmet ettiğini söyledi. Etkinliğin son başvuru tarihi 6 Aralık. Dereceye girenlere sağlık check-up paketi ve staj olanakları sağlanacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin çalışmalarını basvuru2018@cvtasarimyarismasi.com adresine e-posta göndermeleri gerekiyor.