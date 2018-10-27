70’i lisanslı sporcu toplam 100 kişinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. En iyi ip atlayanlar madalyaları kaptı. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleşti. Yarışma minikler, kadınlar ve erkekler şeklinde üç kategoride düzenlendi. Çekişmeli geçen ip atlama yarışlarında miniklerde Zeynep Deniz Başkaplan, kadınlarda Defne Hoşgökçen ve erkeklerde Yakup Akın birinci oldu.