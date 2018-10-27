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Enflasyonla mücadeleye Balıkesir’den destek

Türkiye genelinde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nda Balıkesir de kampanyaya tam destek verdi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Balıkesir Ticaret Odası’nın da yürüttüğü çalışmalar kapsamında Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler hazırlatılan afişleri esnafa dağıtarak kampanyaya dahil olmalarını istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, enflasyonla topyekun mücadeleye ilk destek veren şehirlerden biri olduklarını belirterek şunları söyledi: Her zaman devletin ve milletin yanında duracağız. Hazine ve Maliye Bakanımızın başlatmış olduğu kampanyayla makro dengedeki 81 ili ilgilendiren alanda enflasyonla mücadelenin fitili yakıldı. Yüzde 10 gönüllü olarak bu mücadelede ildeki sektör temsilcilerinin hızlı bir biçimde ‘ben de varım’ demesi çok önemliydi. Görüyorum ki, Balıkesir de topyekun mücadeleye başlamış durumda. Gerek Ticaret Odalarımız, gerekse esnaf teşkilatlarımız birlikte hareket ederek kampanyaya destek veriyorlar. Balıkesir tarihinde olduğu gibi ülkemize yönelen hangi tehdit olursa olsun tek vücut olmayı başarmış ve birçok kez tüm ülkeye örnek olmayı başarmıştır.

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