Engelleri Aikido ile yıkıp geçtiler

İzmir Engelliler İçin Japon Sanatları ve Sporları Kulübü Derneği tarafından kurulan ‘Aikido Engel Tanımıyor Takımı, rakibin gücünü kullanma esasına dayalı olan savunma sanatını kullanarak engelli bireylerin kendilerini koruyabileceğini kanıtlıyor. Multiple skleroz (MS) hastası, ortopedik engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, görme engelli ve bedensel engellilerden oluşan takım, bu yönüyle Türkiye’de tek olma özelliğini taşıyor. Bulgaristan ve Yunanistan’da gösteri yapan takım, 2020 Paralimpik Oyunları’nda da mindere çıkmayı planlıyor.

ÖZGÜVEN KAZANIYORLAR

Engelli bireylerin aikido sanatı ile birlikte özgüvenlerini kazandıklarını dile getiren Japonya Aikikai ve Türkiye Wushu Federasyonu Aikido Resmi Antrenörü Engin Ergin, “Aikido, toplum içine çıkmakta zorlanan engellilerin özgüvenini yerine getiren bir sanat. Aikidonun temel prensibinde rakibin dengesi ve rakibin gücü kullanılıyor, dolayısıyla sizin güçlü olmanıza gerek yok. Bu yüzden engelli bireyler için çok önemli bir savunma sanatı” diye konuştu.