Engelli hayvanlara protez tasarladılar

Doğuştan, hastalık, kaza veya saldırı gibi sebeplerle engelli hale gelen hayvanların hayata daha sıkı tutunmalarını ve özgürce hareket edebilmelerini sağlamak için çalışan öğrenciler, onların yeme, içme, sosyalleşme gibi gereksinimlerini sağlıklı bir hayvana en fazla yaklaştırabilmek için tasarımlara imza attı. Öğrenciler tasarımlarında, engelli hayvanların rahat hareket etmesini, protezleriyle uyum sağlayabilmeleri için üç boyutlu yazıcılardan viscoya, doğal deriden özel silikonlara kadar birçok malzeme kullandı.