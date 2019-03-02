Esbaş'ın aşçıları ödüllerle döndüler
Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’ndaki (HORECA Fair) Ege Şefler Yarışması’na ESBAŞ Gıda İşletmeleri aşçıları 4 kategoride ödül aldı.
17 ülkeden 40 şefin jüri üyeliği yaptığı lezzet yarışmalarında ‘Ege Mutfağı’ da görücüye çıktı. Üç gün süren yarışmalarda 150’ye yakın aşçı mücadele etti.
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