Eski cezaevi müze olacak

Eski cezaevinde ‘Etnografya ve Zeybek Müzesi’ kurulması için çalışma yürüten Tavas Belediyesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün izniyle proje çalışmaların başladı. Restorasyon için önümüzdeki aylarda inşaata başlanması planlanıyor. Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, ilçedeki cezaevinin bir yaşam merkezi olması için ter döktüklerini söyledi.