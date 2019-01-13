Eski cezaevi müze olacak
Denizli’nin Tavas İlçesinde 1955 yılında inşa edilen 800 metrekaresi kapalı toplam 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Tavas Kapalı Cezaevi, 2006 yılında boşaltıldı.
Eski cezaevinde ‘Etnografya ve Zeybek Müzesi’ kurulması için çalışma yürüten Tavas Belediyesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün izniyle proje çalışmaların başladı. Restorasyon için önümüzdeki aylarda inşaata başlanması planlanıyor. Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, ilçedeki cezaevinin bir yaşam merkezi olması için ter döktüklerini söyledi.
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