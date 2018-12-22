Eski Köyceğiz Cezaevi gençlik merkezi olacak

Yaklaşık 50 yıl cezaevi olarak kullanılan binada, tutuklu ve hükümlülerin bıraktığı izler duruyor. Gelişim Mahallesi’nde, 1960’lı yıllarda hizmete açılan Köyceğiz A Tipi Cezaevi, 2012 yılında boşaltıldı. Tutuklu ve hükümlüler, Muğla E tipi Ceza İnfaz Kurumu ile ilçelerdeki diğer cezaevlerine sevk edildi. Kapatıldığı tarihten beri atıl durumda bulunan cezaevi binasının süreç içinde camları kırıldı, tel örgüleri çürüdü ve duvarlara yazılanlar, geçmişin izlerini taşır hale geldi.

DOKUSU KORUNACAK

Açık olduğu yıllarda on binlerce tutuklu ve hükümlüye mekan olan cezaevinin koğuş ve koridorlarında ise cam kırıkları ve kırılan eşyaların parçaları bulunuyor. Eski cezaevinin bulunduğu alanın atıl durumdan kurtarılması ve bölgenin hareketlendirilmesi amacıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediyesi tarafından ortak proje hazırlandı. Projeyle cezaevinin ‘gençlik merkezi’ olarak hizmet vermesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 buçuk dönümlük alan üzerinde bulunan cezaevinin dönüşümü sırasında tarihi dokusu korunacak.