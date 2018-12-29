Evsizlerin ‘çorbacı dayısı’

Çevresinde ‘çorbacı dayı’ olarak da bilinen Gündoğan’ın ‘iyilik mesaisi’, sabah erken saatlerde başlıyor. Eşinin hazırladığı çorbaları kavanozlara ve termoslara koyup metroya binerek fırından sıcak ekmekleri alan Gündoğan, Basmane’deki tarihi Hatuniye Camii önündeki parka gidiyor. Gündoğan, masayı hazırlarken çevredeki evsizler ve ihtiyaç sahipleri de sıraya giriyor. Sıcak çorbalarını bardaklar yardımı ile evsizlere dağıtan Ertuğrul Gündoğan, bazen sabah bazen de akşam dağıtım yaptığını, amacının soğuk kış günlerinde bölgede yaşayan kimsesizlerin midesine sıcak gıda girmesi olduğunu söyledi. Gündoğan, “Biz burada yaşayan evsizlere soğuk zamanlarda sıcak çorba dağıtarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çorba dağıtımına ek olarak ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı da yapıyoruz” dedi.