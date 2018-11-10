Fashion Week büyük ilgi gördü
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, Büyükşehir Belediyesi, Moda Tasarımcıları Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen İzmir Fashion Week, bu yıl da ilgi odağı oldu.
Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve 3 gün süren İzmir Fashion Week kapsamında birbirinden özel tasarımlar, Türkiye’nin ünlü mankenleri tarafından sergilendi. İzmir’in önde gelen modacıları ve sektör temsilcileri Fashion Week’e büyük ilgi gösterdi. İzmir Fashion Week’te ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon kreasyonlarının sergilediğini söyleyen Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay, ”Fashion Week, başta İzmir olmak üzere bölgemizdeki moda ve hazır giyim sektörünün nabzını tutuyor. Üç gün boyunca İzmir’i modanın başkenti yapacak Fashion Week’in gördüğü ilgi ve geldiği noktaya bakınca, hem gururluyuz hem de gelecekten umutluyuz” diye konuştu.
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