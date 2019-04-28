Festival tadında bir yaş günü kutlaması

7 güne yayılacak etkinliklerde Westpark Outlet Anadolu Ateşi dev sahne gösterisi, Volkan Konak ve Hadise açık hava konserlerini gerçekleştirecek! DJ performansı sonrasında başlayacak olan konserlerde ziyaretçiler yerlerinde duramayacak. ‘Sevgi Çiçekleri Projesi’ kapsamında Bayraklı Kaymakamlığı ve Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Bayraklı İlçesi Özel Eğitim Sınıflarında okuyan öğrencilerimiz için Çiçekli Köy’ de Geleneksel Piknik Etkinliği 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Öğle saatlerinde başlayacak olan piknik, alanda kurulacak oyun parkurlarında çocuklarımız doyasıya eğlenirken, katılımcılara pamuk şekeri, dondurma, patlamış mısır, şeker, döner ve ayran gibi yiyecekler ikram edilecek.

ANADOLU ATEŞİ

1 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21:00’de Westpark Outlet açık otoparkında kurulacak olan dev sahnede Anadolu Ateşi dansçıları sahne gösterilerini sergileyecek.

VOLKAN KONAK

2 Mayıs Perşembe gecesi saat 21:00’de AVM açık otoparkına kurulacak olan dev sahnede.

HADİSE

3 Mayıs Cuma gecesi saat 21:00’ de pop müziğin sevile ismi Hadise Westpark Outlet sahnesinde muhteşem bir konsere imza atacak. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00’ da 1.kat İzmir Etkinlik Alanında 4 metrelik dev yaş pasta kesilecek ve herkese ikram edilecek.