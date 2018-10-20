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Fırsatçılık yapan piyasadan silinir

MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, dövizin yükselmesiyle ürünlerine zam yapanların, yaşanan düşüşün ardından etkin indirimler yapması gerektiğini belirterek, “Aksi halde ağzıyla kuş tutsa, ayakta kalamaz” dedi. 

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunlar sonrası ürünlerine zam yapanların, dövizdeki düşüşün ardından etkin indirimler yapması gerektiğini söyledi. Ülkü, vatandaşın zam yapan kurumları adım adım takip ettiğini ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyası’nda yapılan indirimlerin üzerine döviz indirimi de yapılmasını talep ettiğini vurguladı. 

ZAMCILAR KARA LİSTEDE  

Ümit Ülkü, yüzde 50 zam yapıp göstermelik indirim yapan firmaları vatandaşın kara listeye aldığına dikkati çekerek “Bu oyunlar daha önce de oynanmaya çalışıldı. Vatandaş hepsinin farkında, Oyun oynayanın piyasada adı kalmaz” dedi. Doların 7 lirayı gördüğü dönemi fırsata çevirip elindeki hazır ürünleri zamlı fiyatla sunan firmaları vatandaşın sürekli sosyal medyadan da deşifre ettiğini ve kendilerine de şikayette bulunulduğunu belirten Ülkü, “Piyasada kimin ne yaptığını gayet iyi biliyoruz, vatandaş da durumun farkında. Daha önce de benzer durumlar yaşandı. Fırsatçılık yapan ayakta kalamadı. Bu yapılan zamlar piyasanın da dengesini bozuyor.  Kimsenin bu dengeyi bozmaya hakkı da yetkisi de yok. Ticaretin altın kuralı ahlaktır, vicdan sahipliği ve dürüstlüktür. Bundan ödün veren bir daha bu piyasada ağzıyla kuş tutsa kendine yer bulamaz” diye konuştu. 

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