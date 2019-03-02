Foça Devlet Hastanesi 8 Mart'ta hizmete giriyor  

Hastanenin poliklinik ve acil hizmetleri saat 17.00’ye kadar Reha Midilli Caddesi üzerindeki eski binasında verilecek. Saat 17.00’den sonra ise acil hizmetler yeni binada karşılanacak. Eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.11 Mart Pazartesi gününden itibaren de poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi’nde yeni yapılan modern binada verilmeye başlanacak.