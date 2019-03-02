Foça Devlet Hastanesi 8 Mart'ta hizmete giriyor
İzmir’in Foça İlçesi’nde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete girecek.
Hastanenin poliklinik ve acil hizmetleri saat 17.00’ye kadar Reha Midilli Caddesi üzerindeki eski binasında verilecek. Saat 17.00’den sonra ise acil hizmetler yeni binada karşılanacak. Eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.11 Mart Pazartesi gününden itibaren de poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi’nde yeni yapılan modern binada verilmeye başlanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.