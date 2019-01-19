Folkart Academy’de eğitim yılı başlıyor

Folkart Academy, 2019 yılında da eğitimlerini çeşitli dallarda devam ettiriyor. İki ayrı dönem olarak planlanan eğitimlerin Bahar Dönemi Şubat’ta, Güz Dönemi ise Eylül’de başlayacak. Akademide 200 çocuk ve 100 yetişkin olmak üzere toplam 300 kişi tiyatro atölyesinde, alanında uzman ve ünlü isimlerden eğitim alacak. Halk oyunları ve salon dansları atölyelerinin de gerçekleşeceği dönemde, özel yetenek sınavıyla seçilecek bale öğrencileri için yeni bir sınıf açılacak. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 200 kişinin çeşitli dallarda eğitim aldığı akademide, bu yıl da bin kişiye farklı dallarda eğitim verilmesi planlanıyor.